Di Pasquale (Tta): “Idrogeno troppo caro, servono fondi per i costi operativi”

(Adnkronos) – “L’idrogeno è una tecnologia sicuramente interessante, ma probabilmente oggi presenta costi operativi molto alti, mentre la tecnologia elettrica ha un costo significativamente più basso, pari a circa 0,30 euro al chilometro, e un grado di maturità tecnologica superiore. Il tema è che in entrambi i casi sono richiesti investimenti in infrastrutture e un modello di finanza pubblica che finanzi anche la gestione dei costi operativi emergenti legati alle nuove tecnologie”. Lo afferma Maxmilian Di Pasquale, direttore generale di TUA, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo “Mobilità di valore, valore alla mobilità”.

Di Pasquale si è poi soffermato su come incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico: “I fattori sono molteplici, sia endogeni, quindi riconducibili a ciò che viene fatto all’interno dell’azienda, sia esogeni, legati al sistema complessivo. Fondamentalmente, il fattore determinante è la corsia dedicata, la corsia protetta. Si tratta quindi di un fattore esterno, che dimostra come il trasporto pubblico debba essere considerato un sistema in cui collaborano le aziende, l’amministrazione comunale, la Regione, gli enti proprietari e tutti gli attori coinvolti. Bisogna iniziare a ripensare le aziende come piattaforme in grado di promuovere la mobilità, offrendo la possibilità di vivere tutta l’esperienza di viaggio all’interno di un unico ecosistema integrato”.