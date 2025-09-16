Difesa, Lega: ok a spese per la sicurezza interna, non per armi

Roma, 16 set. (askanews) – “Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. Obiettivo: presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole e strade, non per inviare soldati italiani o per comprare armi e mezzi da usare all’estero”. È la posizione della Lega, ribadita durante il consiglio federale presieduto da Matteo Salvini.

Il Ministro Giancarlo Giorgetti si è collegato e ha preso la parola per illustrare il processo di approvazione della legge di bilancio.