Dl Sicurezza, Mantovano: coperture ci sono, Cdm domani

Roma, 23 apr. (askanews) – “Le coperture? Sì ci sono”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano risponde ai cronisti a margine della cerimonia sui 70 anni della Corte Costituzionale al Quirinale a proposito del dl sicurezza.

“Non è una norma sugli avvocati – spiega a proposito delle nuove norme – ma di aiuto al migrante che ha scelto liberamente la

procedura di rimpatrio assistito, un aiuto per risolvere le eventuali difficoltà burocratiche, un po’ come chi presenta la dichiarazione dei redditi e si rivolge al Caf. Quindi gli avvocati non c’entrano”.

Infine Mantovano annuncia che la riunione del “Consiglio dei ministri sarà domani”.