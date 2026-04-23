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Dl Sicurezza, Mantovano: coperture ci sono, Cdm domani

| 23 Aprile 2026 18:05 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 23 apr. (askanews) – “Le coperture? Sì ci sono”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano risponde ai cronisti a margine della cerimonia sui 70 anni della Corte Costituzionale al Quirinale a proposito del dl sicurezza.

“Non è una norma sugli avvocati – spiega a proposito delle nuove norme – ma di aiuto al migrante che ha scelto liberamente la
procedura di rimpatrio assistito, un aiuto per risolvere le eventuali difficoltà burocratiche, un po’ come chi presenta la dichiarazione dei redditi e si rivolge al Caf. Quindi gli avvocati non c’entrano”.

Infine Mantovano annuncia che la riunione del “Consiglio dei ministri sarà domani”.

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