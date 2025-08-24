Domato l’incendio sul Vesuvio, iniziata la bonifica delle aree colpite

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Vicepresidente e assessore all’Ambiente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nelle aree del Vesuvio percorse dal fuoco, accompagnato dal direttore generale della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo. Attualmente, dalle perlustrazioni, l’incendio risulta oramai domato: si sta intervenendo da terra con l’ausilio anche di pale a mano.

Ancora attive le squadre: oggi, sul posto, 100 uomini dell’antincendio boschivo. È già partita, intanto, la prima bonifica emergenziale post-incendio. Questa mattina sono rimasti operativi, coordinati dalla Protezione civile della Campania, anche i mezzi aerei della flotta dello Stato, e si prosegue con gli elicotteri regionali per il monitoraggio e l’eventuale intervento dall’alto, ove ancora necessario. Considerato il sensibile miglioramento della situazione, da domani lasciano il Vesuvio le squadre delle colonne mobili nazionali e del Dipartimento della protezione civile.

“Grazie allo straordinario impegno della Protezione civile regionale e nazionale, dei Vigili del Fuoco, dell’Esercito e delle forze dell’ordine, di Sma Campania, dei mezzi aerei e dei tanti volontari impegnati da terra, da questa mattina la situazione sul versante del Vesuvio attraversato dal vasto incendio di questi giorni sembra volgere alla normalizzazione. Un risultato ottenuto grazie ad un proficuo e tempestivo raccordo istituzionale fra Regione, Prefettura, Comuni interessati, Ente parco. A tutti un sentito ringraziamento, unitamente alle squadre di soccorso venute da più parti d’Italia a seguito dello Stato di mobilitazione nazionale prontamente richiesto al governo del presidente De Luca” ha dichiarato Bonavitacola.

