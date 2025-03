Dominik Paris show, conquista anche il Super-G di Kvitjfell

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Dopo il successo di venerdì nella prima discesa e il sesto posto di ieri nella seconda, Dominik Paris trionfa anche nel superG di Kvitfjell, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025.

Seconda vittoria in tre giorni, dunque, sulle nevi norvegesi, 24esima in carriera e 50esimo podio per il velocista azzurro (1’08″98), che batte il canadese James Crawford (+0″38) e lo sloveno Miha Hrobat (+0″47). Beffati per pochi centesimi lo svizzero Marco Odermatt, quarto a 0″48, e l’austriaco Vincent Kriechmayr, quinto a 0″49.

Completano la top ten gli svizzeri Alexis Monney (+0″56) e Stefan Rogentin (+0″57), il ceco Jan Zabystran (+0″60), il francese Nils Allegre (+0″61) e l’austriaco Stefan Eichberger (+0″61). A punti Giovanni Franzoni (15esimo a 0″81) e Christof Innerhofer (28esimo a 1″30).

“Il weekend è stato vicino alla perfezione – ha dichiarato Paris a fine gara – Ieri sono andato vicino al podio in discesa, ma tornare a vincere in super-G è una grande emozione. Conosco bene questa pista e sapevo dove spingere. È bello essere qui in Norvegia. Sto sciando bene e farei volentieri altre gare. Sto acquisendo fiducia in vista del finale di stagione e delle prove estive”.

