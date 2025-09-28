Duplice lutto nel giornalismo sportivo, addio a Carlo Sassi e Furio Focolari

ROMA (ITALPRESS) – Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola, che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Rimase alla DS fino al 1991. Poi condusse con Sandro Ciotti “Quasi Gol” mentre dal 1993 affiancò Fabio Fazio in “Quelli che il calcio”. Appassionato di calcio (e con un breve passato da calciatore), Sassi era tifoso della Cremonese.

ADDIO ANCHE A FURIO FOCOLARI

Addio a Furio Focolari. E’ scomparso all’età di 78 anni il giornalista sportivo romano, per tanti anni alla Rai e noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle relative alle imprese di Alberto Tomba. Era malato di Sla. Ad annunciare la scomparsa di Focolari, grande tifoso laziale, è l’account twitter di Radio Radio, dove è stato una figura di spicco. “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”, si legge.

“La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità della S.S. Lazio si stringono con affetto attorno alla famiglia”. Con questa nota, la Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la morte dello storico giornalista.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).