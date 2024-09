Ecco il calendario della MotoGp 2025, si parte dalla Thailandia

ROMA (ITALPRESS) – Il calendario provvisorio del campionato del motomondiale 2025: 22 Gran Premi in 18 Paesi, si tornerà a correre a Brno, in Repubblica Ceca e, per la prima volta, a Balaton Park, in Ungheria.

Quattro gli eventi lontani dall’Europa in apertura, altrettanti nella parte finale. Così il 2025 verrà caratterizzato da un giusto bilanciamento e ritmo anche per piloti, team e personale del paddock.

Dopo i test pre campionato di Sepang e Buriram si inizierà a fare sul serio con il Gran Premio della Thailandia, che riporterà il Sud-Est asiatico in apertura dopo 25 anni, nel weekend che va dal 28 febbraio al 2 marzo. A seguire Termas de Rio Hondo, in Argentina, e Austin, negli Stati Uniti. Il circus si trasferirà poi a Lusail in Qatar, prima di sbarcare in Europa con Jerez, in Spagna, a precedere Le Mans, in Francia, dove ci si attende un nuovo record assoluto di pubblico. Quindi i GP di Gran Bretagna e di Aragon.

Nella seconda metà di giugno si correrà al Mugello (20-22 giugno), poi ad Assen per celebrare il 100° anniversario del circuito olandese. Via quindi al Sachsenring, in Germania, e poi a Brno, in Repubblica Ceca, prima della pausa estiva. La ripresa coinvolgerà il circuit del Red Bull Ring per il GP d’Austria, seguito dal debutto di Balaton Park,in Ungheria. A seguire l’appuntamento di Barcellona e Misano, con il GP di San Marino (12-14 settembre). Il paddock si preparerà poi per tornare lontano dall’Europa, direzione Asia: prima Motegi, in Giappone, poi l’Indonesia. Un fine settimana di riposo permetterà a tutti di ricaricarsi in vista della trasferta in Australia, a Phillip Island. Una settimana dopo si correrà a Sepang, in Malesia. In novembre il gran finale con il GP del Portogallo, a Portimao, il classico ‘giù il sipariò a Valencia.

Thailandia – Chang International Circuit – 28 febbraio/2 marzo

Argentina – Termas de Rio Hondo – 14/16 marzo

Americhe – Circuit of The Americas – 28/30 marzo

Qatar – Lusail International Circuit – 11/13 aprile

Spagna – Circuito de Jerez Angel Nieto -25/27 aprile

Francia – Le Mans – 9/11 maggio

Gran Bretagna – Silverstone Circuit – 23/25 maggio

Aragon – Motorland Aragon – 6/8 giugno

Italia – Autodromo Internazionale del Mugello – 20/22 giugno

Olanda – TT Circuit Assen – 27/29 giugno

Germania – Sachsenring – 11/13 luglio

Repubblica Ceca – Automotordrom Brno -18/20 luglio

Austria – Red Bull Ring Spielberg – 15/17 agosto

Ungheria – Balaton Park Circuit – 22/24 agosto

Catalogna – Circuit de Barcelona – 5/7 settembre

San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli – 12/14 settembre

Giappone – Mobility Resort Motegi – 26/28 settembre

Indonesia – Pertamina Mandalika International Circuit – 3/5 ottobre

Australia – Phillip Island – 17/19 ottobre

Malesia – Sepang International Circuit – 24/26 ottobre

Portogallo – Autodromo Internacional de Algarve – 7/9 novembre

Valencia – Circuit Ricardo Tormo – 14/16 novembre

