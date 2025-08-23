X
<
>

Elezioni Regionali, in Calabria il campo largo del centrosinistra candida Pasquale Tridico

| 23 Agosto 2025 15:16 | 0 commenti

Elezioni Regionali, in Calabria il campo largo del centrosinistra candida Pasquale Tridico

Italpress, Calabria Italpress
Share
1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (ITALPRESS) – Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps è il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria alle prossime regionali.

L’ufficialità è arrivata nel corso della riunione del campo largo a Lamezia Terme. A sostenerlo saranno Pd, M5S, Avs, Italia Viva, Azione, +Europa, Federazione riformista, Psi, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

“Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, per te terra mia”, ha scritto sui social Pasquale Tridico.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Violenza sessuale su un minore in parrocchia, arrestato un sacerdote nel Cosentino
-------------------------
UilPa “Guerriglia al carcere di Vibo Valentia”
-------------------------
Truffa sui fondi per il turismo in Calabria, 8 indagati e sequestri per 730 mila euro
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA