Enrico Nigiotti annuncia il ritorno live con “Maledetti Innamorati”

Milano, 13 ott. (askanews) – Dopo un’intensa estate di concerti nelle principali località italiane, Enrico Nigiotti annuncia il ritorno sui palchi con “Maledetti Innamorati”, il tour nei teatri organizzato da A1 Concerti che prenderà il via il 23 gennaio 2026. Un racconto intimo ed emozionante che porterà il pubblico a rivivere le tappe più significative della carriera di Enrico Nigiotti, immerso nella cornice unica del teatro.

Queste le date del tour organizzato da A1 Concerti:

23 gennaio – Teatro Condominio, Gallarate (VA)

30 gennaio – Teatro Alfieri, ASTI

31 gennaio – Teatro Alessandrino, Alessandria

1 febbraio – Teatro Fraschini, Pavia

5 febbraio – Teatro Alle Vigne, Lodi

Racconta Nigiotti: “Ho dato questo titolo al tour come si da un titolo a una canzone: perché sentivo che doveva avere un messaggio ricorrente, un significato profondo. Questo messaggio me lo avete fatto capire voi, tappa dopo tappa, durante tutto il tour estivo. Alla fine è tutta una questione di amore. Io scrivo della mia vita, che è talmente semplice da assomigliare a quella di tutti. L’amore per la libertà, per la vita, per i paesaggi, per un tramonto. Guardandovi e ascoltandovi cantare durante i miei concerti ho capito che in fondo siamo tutti uguali: dei maledetti innamorati. E allora che entrino pure tutti gli innamorati della vita, questo palco è anche il loro”.

Con una carriera segnata da successi e collaborazioni importanti – tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Olly – Enrico Nigiotti si conferma una delle voci più autentiche e sensibili del panorama musicale italiano. Fin dagli esordi, il palco è stato il suo spazio naturale, dove talento e carisma si fondono in performance dal forte impatto emotivo. I concerti di Nigiotti si distinguono per la loro sincerità: al centro di tutto, la musica, protagonista assoluta di un’esperienza live autentica.

E mentre si prepara a incontrare di nuovo il suo pubblico nei teatri, Enrico è pronto a sorprenderci nei prossimi mesi anche con nuova musica, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo artistico.

I biglietti per le date di “Maledetti Innamorati” saranno disponibili in pre-vendita da martedì 14 ottobre su TicketOne, al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/enrico-nigiotti/