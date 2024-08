Fed, Powell: è giunto il momento di adeguare la politica monetaria

New York, 23 ago. (askanews) – “È giunto il momento di adeguare la politica monetaria” della Fed. Lo ha affermato il presidente della banca centrale Usa, Jerome Powell, nel discorso programmatico al ritiro annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming.

“La direzione di marcia è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall’equilibrio dei rischi”, ha detto Powell.