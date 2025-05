Femminicidio ad Afragola, uccisa Martina Carbonaro: aveva 14 anni

Afragola, 28 mag. (askanews) – Martina Carbonaro, 14 anni, scomparsa dal 26 maggio, è stata uccisa. Il suo corpo è stato ritrovato in questo edificio abbandonato, vicino all’ex stadio “Moccia” di Afragola, periferia Nord di Napoli. A toglierle la vita Alessio Tucci, 18 anni, e reo confesso del femminicidio della minorenne, morta a colpi di pietra dopo aver detto no al suo assassino: le accuse per lui sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.La madre aveva denunciato la scomparsa della figlia nella notte del 26 maggio, da lì le indagini e le ricerche di carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna fino al ritrovamento; poi, su decreto della Procura di Napoli, il fermo di Tucci, che aveva anche partecipato alle ricerche.Martina era iscritta al primo anno dell’istituto alberghiero, per lei mazzi di fiori sul luogo in cui è stato ritrovato il suo cadavere.