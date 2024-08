Ferragosto esplosivo: fluo party e fuochi d’artificio illuminano MagicLand

Roma, 13 ago. (askanews) – MagicLand, la capitale del divertimento del centro – sud Italia, si tingerà di mille colori la notte di Ferragosto, grazie a un evento che unirà la magia dei fuochi d’artificio alla travolgente energia di un fluo party… Un mix esplosivo di musica, luci e divertimento!

La serata inizierà con un coinvolgente Fluo Disco Party che trasformerà il Parco in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto grazie al DJ set di Ulisse Marciano con special guest Timo Suarez. Giovani e meno giovani si scateneranno al ritmo della musica, illuminati da luci stroboscopiche e fasci laser che creeranno un’atmosfera magica e surreale. Gadget luminosi e make-up fluo gratuito renderanno l’evento ancora più colorato. Ma la vera sorpresa della serata sarà il lungo spettacolo pirotecnico, il più grandioso della Regione, quello che da anni lascia senza fiato il pubblico di MagicLand. Un’esplosione di colori e forme illuminerà il cielo, creando disegni e pattern che sorprenderanno tutti. Un’esperienza visiva unica che renderà questa notte indimenticabile, e MagicLand il luogo ideale per viverla.

Ma “Magic Summer”, la lunga kermesse di Ferragosto organizzata da MagicLand, non termina il 15 agosto. Sabato 17 agosto interverranno gli Arteteca, il duo comico che sta spopolando in tv e sui social. Monica Lima ed Enzo Luppariello porteranno sul palco centrale la loro irresistibile comicità, garantendo risate a crepapelle. A seguire, il DJ set di Ulisse Marciano farà ballare tutti fino a tarda notte con le hit dell’estate.

Domenica 18 agosto, il Parco si trasformerà nuovamente in una pista da ballo a cielo aperto con la Fiesta Latina. Ritmi caldi, ballerini esperti e una coinvolgente atmosfera faranno vivere ai partecipanti un’esperienza unica. La dj Valeria Ponza e il vocalist Rush MC saranno i protagonisti di questa notte infuocata, trascinando il pubblico in un viaggio tra i ritmi sensuali della salsa, della bachata e del merengue. Special guest della serata, il cantautore capitolino William Imola.

Infine, tutti i giorni presso MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico di MagicLand, si svolgeranno il Baby schiuma party e attività di animazione per grandi e piccini.

Tutti gli eventi sono inclusi nel prezzo del biglietto e le attrazioni del Parco rimarranno aperte fino a mezzanotte. E’ attiva la promozione 2×1 che fino al 1° settembre prevede un ingresso omaggio a fronte di uno pagante a MagicLand (per l’acquisto del biglietto giornaliero o di quello serale), mentre per MagicSplash sono attive offerte “formato famiglia” (a partire da 12,90 euro a persona).