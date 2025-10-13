Fiat porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano

TORINO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle tappe di Torino, Bari e Treviso, FIAT rinnova il suo impegno come Auto Ufficiale della Deejay Ten, approdando a Milano, città simbolo di innovazione, energia e condivisione. Protagonista dell’evento è stata la Grande Panda, la nuova vettura compatta, sostenibile e ingegnosa che incarna perfettamente lo spirito della corsa ideata da Linus: inclusività, divertimento e voglia di stare insieme. Con le sue motorizzazioni turbo benzina da 1.2L e cambio manuale, Hybrid da 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a una trasmissione a doppia frizione elettrificata (eDCT) e nella versione 100% elettrica con batteria da 44 kWh e autonomia WLTP di 320 km, la Grande Panda dimostra come la mobilità del futuro possa essere accessibile, allegra e rispettosa dell’ambiente.

Durante i tre giorni di apertura del Deejay Village, allestito presso lo Stadio San Siro, il pubblico milanese ha potuto vivere un’esperienza coinvolgente e allegra partecipando ad esempio alla coreografia del balletto “Life is Pandastic” sulle note della sempre attuale hit di Shaggy Boombastic (Fantastic) che caratterizza lo spot televisivo di Grande Panda. La tappa milanese della Deejay TEN rappresenta l’ultima fermata di un viaggio che ha toccato il cuore di migliaia di persone in tutta Italia. FIAT, con la Grande Panda, continua a correre accanto ai runner, portando con sè un messaggio di libertà, gioia e sostenibilità.

