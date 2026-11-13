Filadelfia, al via la manifestazione “Brecce”: si inizia con Vladimir Luxuria

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Al via a Filadelfia “Brecce” la nuova stagione teatrale cittadina di “Dracma”: si inizia stasera con Vladimir Luxuria. Venti appuntamenti fra prosa, danza, musica e rappresentazioni per famiglie. In scena grandi artisti nazionali ed eccellenze calabresi

FILADELFIA – Prende il via stasera, venerdì 13 novembre, presso l’auditorium comunale di piazza Serrao a Filadelfia, “Brecce”, la nuova stagione teatrale 2026/2027 di “Dracma”, con la direzione artistica di Andrea Naso. Il titolo nasce da una citazione di Antonin Artaud, poeta, attore, regista e drammaturgo francese: «Il teatro è la breccia attraverso cui la realtà si rivela».

Dalla ricerca della propria identità sessuale ed emotiva al linguaggio di genere, dalla critica alla società contemporanea alla dipendenza dall’intelligenza artificiale, passando per la profondità dei rapporti umani, senza dimenticare uno spazio dedicato ai più piccoli con la rassegna “Domenica a teatro?”.

NUMEROSI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

«In un’epoca – dice Andrea Naso – in cui indifferenza e abbrutimento sociale e culturale non fanno che generare conflitti e guerre diffuse, a scapito di qualsiasi forma di umanità e a esclusivo favore del potere in ogni sua forma, mi viene da pensare che il teatro, al pari della letteratura, della musica, dell’arte e di qualsiasi espressione culturale, non possa che essere considerato una piccola fonte di luce nell’orizzonte fosco del nostro tempo».

Tanti appuntamenti di vario genere, forma e ispirazione, come piccole “brecce” che apriamo nelle crepe multiformi del quotidiano, per chi le vuol vedere e per chi le sa vedere, nella speranza che diventino presto varchi percorribili da moltitudini umane e soprattutto dalle nuove generazioni, a cui molto oggi è stato tolto. Lo faremo anche quest’anno, nei territori in cui operiamo, con la dovuta attenzione ai temi e ai linguaggi del contemporaneo, che ormai contraddistingue la “poetica” di “Dracma” in Calabria, e sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione locale che, con consapevolezza, ci ha scelto», conclude il direttore artistico.

DA VLADIMIR LUXURIA A CECILIA HERRERA

Da Vladimir Luxuria a Giuseppe Pambieri, da Pamela Villoresi a Rosalia Porcaro e, ancora, Ninni Bruschetta, Annalisa Insardà, Max Mazzotta, Dalila Cozzolino e Cecilia Herrera. Sono solo alcuni dei nomi che si alterneranno sul palcoscenico per “Brecce”, in una ricca e stimolante stagione dedicata alla prosa, senza dimenticare la danza, la musica e il teatro per le famiglie. Un inizio all’insegna delle emozioni quello di stasera, 13 novembre, alle 20.45, con Vladimir Luxuria, sul palco insieme a Tommaso Bernabeo per lo spettacolo “Princesa”.

Anche quest’anno non mancherà la rassegna dedicata alle famiglie. A partire da domenica 22 novembre, per sei appuntamenti, torna “Domenica a teatro?”, con spettacoli in programma ogni domenica alle 17.30. Un percorso tra divertimento e riflessione, pensato per avvicinare anche i più giovani al mondo del teatro.

INFO SU ORARI E BIGLIETTI

Tutti gli spettacoli di “Brecce” organizzati da “Dracma”, hanno il sostegno del MiC, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia. Gli spettacoli di “Brecce” si svolgeranno presso l’auditorium di piazza Serrao alle 20.45, mentre quelli di “Ramificazioni Festival” sono in programma alle 19.30. Gli appuntamenti di “Domenica a teatro?” si terranno invece sempre alle 17.30. Per informazioni su abbonamenti e biglietti è possibile consultare il sito www.dracma.org.