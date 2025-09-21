Formula1, Verstappen domina anche a Baku: Russell e Sainz podio

1 minuto per la lettura
Roma, 21 set. (askanews) – Quarta vittoria stagionale per Max Verstappen, che dopo Suzuka, Imola e Monza si impone con autorità anche nel Gran Premio dell’Azerbaigian. L’olandese della Red Bull parte forte e conduce la gara senza mai concedere spazio agli avversari, tagliando il traguardo da padrone assoluto.
Alle sue spalle si conferma un solidissimo George Russell, che porta la Mercedes al secondo posto, mentre la grande sorpresa è Carlos Sainz: lo spagnolo, partito dall’esterno della prima fila con la Williams, disputa una prova impeccabile e conquista un prestigioso terzo gradino del podio.
Appena fuori dal podio chiude Andrea Kimi Antonelli, quarto con l’altra Mercedes, a tre mesi di distanza dal terzo posto centrato a Montreal. Brilla anche Liam Lawson, che con la Racing Bulls strappa un quinto posto di grande valore.
Giornata difficile per McLaren e Ferrari. Oscar Piastri, leader del Mondiale, rovina la sua corsa già allo start con una partenza anticipata che lo costringe a inseguire dal fondo. Dopo pochi secondi il pilota australiano finisce a muro, replicando l’errore commesso in qualifica, e deve abbandonare tra la delusione generale. Lando Norris prova a salvare il bilancio McLaren ma non va oltre il settimo posto, preceduto da Yuki Tsunoda con la Red Bull.
Amare anche le Ferrari SF-25, mai competitive: Lewis Hamilton chiude ottavo davanti a Charles Leclerc, con entrambe le rosse incapaci di risalire dopo una partenza a centro gruppo. A completare la zona punti è Isack Hadjar, decimo con la seconda Racing Bulls.
