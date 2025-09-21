Formula1, Verstappen: “Tornare subito alla vittoria è fantastico”

Roma, 21 set. (askanews) – Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo la pole position di ieri, ha oggi condotto una gara perfetta, non perdendo mai la testa della corsa e controllando il distacco con i suoi avversari. Seconda vittoria consecutiva per il quattro volte campione del mondo, la quarta in stagione. Il vincitore del GP, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “È stato un weekend incredibile per noi. Anche lo scorso fine settimana è stato favoloso ma tornare subito alla vittoria è fantastico. Anche in gara la macchina ha funzionato benissimo con entrambe le mescole, avevamo sempre pista libera e strada pulita davanti, siamo riusciti perciò anche a gestire le gomme. È stata una gara lineare, non era semplice con il vento”.

“In gara bisogna sempre andare un po’ più piano rispetto alle qualifiche anche per le gomme e per la strategia. Oggi le mescole medie e dure non erano state tanto usate fino ad ora. Sono contento che non ci sono state tante safety car. Difficile dire se questo momento continuerà, le ultime due gare sono state incredibili per noi. Singapore è una sfida diversa, vedremo cosa riusciremo a fare lì”, ha poi concluso il pilota Red Bull.