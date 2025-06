Francia, festeggiamenti per vittoria Champions del Psg: 2 morti

Roma, 1 giu. (askanews) – Due persone sono morte in Francia e 559 sono state arrestate nel corso dei festeggiamenti per la grande vittoria del Paris Saint-Germain in finale di Champions League contro l’Inter. Lo ha dichiarato il ministero degli Interni del Paese transalpino.

Un 17enne è stato accoltellato e ha perso la vita nella città sud-occidentale di Dax durante un raduno per celebrare la vittoria della squadra di Luis Enrique, mentre una donna in scooter è morta dopo essere stata investita da un’auto nella zona sud-ovest di Parigi. Il ministero degli Interni ha aggiunto che 559 persone sono state arrestate, 491 delle quali nella capitale francese.