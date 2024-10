Germania, Abu Dhabi rileva gruppo chimica Covestro per oltre 11 mld

Roma, 1 ott. (askanews) – La società petrolchimica statale di Abu Dhabi, Adnoc, ha raggiunto un accordo per acquistare il gruppo di chimica tedesco Covestro per l’equivalente di 11,7 miliardi di euro. Lo riferisce la stessa Covestro con un comunicato, spiegando che è stata concordata una offerta a 62 euro per ognuna delle sue azioni.

Secondo la società si tratta di un premio del 54% rispetto ai livelli precedenti alle ipotesi di stampa su questa operazione. La transazione avverrà interamente in contanti ma è soggetta a livelli di adesione minimi del 50% più uno del capitale.