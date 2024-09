Roma, 11 set. (askanews) – Primo ingresso a Montecitorio per il neo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione del Question Time in Aula alla Camera. L’ex presidente del Maxxi, che non ha parlato con i cronisti in Transatlantico, è stato accolto dai deputati presenti, di maggioranza e opposizione, da sorrisi, strette di mano e ‘in bocca al lupo’.