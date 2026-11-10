Guardia medica, l’Asp di Vibo cerca medici per 22 postazioni: incentivo di 13,46 euro l’ora

3 minuti per la lettura

L’Asp di Vibo pubblica un avviso aperto rivolto anche ai professionisti in pensione per fronteggiare la carenza di personale e garantire la copertura dei turni di 22 postazioni di Guardia medica. Le domande saranno valutate anche con successive finestre mensili

VIBO VALENTIA — Un incentivo economico aggiuntivo per convincere i medici a garantire la copertura delle postazioni di Guardia medica sparse nella provincia di Vibo maggiormente in difficoltà è la misura messa in campo dall’Asp per affrontare la carenza di personale e assicurare la continuità del servizio sul territorio. L’Azienda ha infatti pubblicato un avviso pubblico aperto per acquisire la disponibilità di nuovi professionisti, compresi i medici in quiescenza, ai quali riconoscere un compenso aggiuntivo di 13,46 euro per ogni ora effettivamente lavorata nelle sedi individuate come disagiate.

QUALI SONO LE POSTAZIONI INTERESSATE

Il provvedimento è stato approvato con la delibera numero 671 del 30 ottobre scorso, firmata dal commissario straordinario Antonio Battistini. Sono 22 le postazioni interessate dall’incentivo, individuate sulla base delle rilevazioni effettuate nei mesi di agosto e settembre, durante i quali ciascuna ha registrato almeno tre turni scoperti. Nell’elenco figurano Ciano di Gerocarne, Acquaro, Nardodipace, Serra San Bruno, Soriano Calabro, Rombiolo, Mileto, Tropea, Vibo Valentia, Cessaniti, San Gregorio d’Ippona, Fabrizia, Maierato, Filadelfia, San Costantino Calabro, Vibo Marina, Zungri, Arena, Joppolo-Caroniti, Nicotera, Pizzo Calabro e Polia.

Per i medici che accetteranno di prestare servizio in queste sedi è previsto, oltre al trattamento economico ordinario stabilito dall’Accordo collettivo nazionale, un incentivo di 13,46 euro per ogni ora effettivamente svolta, in applicazione dell’articolo 43 dell’Accordo integrativo regionale. Il riconoscimento sarà corrisposto mensilmente, insieme al compenso ordinario, dopo la verifica delle presenze e dei turni coperti. Non spetterà in caso di assenza, mancata copertura del turno o prestazione effettuata in una postazione non compresa nell’elenco.

L’Asp si riserva inoltre la possibilità di aggiornare le sedi interessate, attraverso un provvedimento motivato pubblicato sul proprio sito istituzionale, in relazione all’evoluzione delle carenze di personale.

I DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL’ASP

La manifestazione di interesse è rivolta ai medici in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Ordine, oltre che degli altri requisiti previsti dall’avviso. Potranno partecipare anche i professionisti in quiescenza, purché non sussistano cause di incompatibilità o incumulabilità con il trattamento pensionistico e sia garantita la disponibilità a svolgere turni notturni, festivi e prefestivi.

Gli incarichi saranno conferiti nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa e dagli accordi di settore. La durata e il monte ore saranno definiti dall’Azienda in base alle esigenze del servizio, mentre le sedi e l’articolazione dei turni verranno stabilite tenendo conto delle postazioni scoperte e, ove possibile, delle preferenze indicate dai candidati.

L’avviso ha carattere aperto: le domande possono essere presentate anche successivamente alla prima scadenza, fissata per l’8 novembre 2026 ai fini della valutazione iniziale. Le candidature arrivate dopo tale termine resteranno valide e saranno esaminate con successive valutazioni a cadenza mensile, fino alla copertura delle postazioni carenti o all’eventuale revoca della procedura.

Le istanze, compilate utilizzando il modello allegato all’avviso e corredate da copia di un documento d’identità valido e curriculum vitae in formato europeo, devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo aspvibovalentia@pec.it, indicando nell’oggetto «Manifestazione di interesse per conferimento incarichi di Continuità Assistenziale».