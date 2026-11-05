Guerini (Copasir): attacchi hacker ai supermercati “preoccupano”

Roma, 5 nov. (askanews) – “Gli attacchi di questi giorni preoccupano, perché è evidente che sono attacchi che da un lato hanno colpito la vulnerabilità dei sistemi, dovuta anche a mancanza di aggiornamento dei sistemi stessi, su cui si è inserito l’attaccante, e poi perché crea paure e insicurezza nell’opinione pubbliche. Ai supermercati si è affiancato l’attacco all’ospedale in Francia dove erano conservate le sacche di sangue, questioni molto sensibili che riguardano la sicurezza e la salute dei cittadini”: così Lorenzo Guerini, deputato Pd e presidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) a margine della seconda edizione dell’Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.”Dobbiamo lavorare per tenere alta la capacità di difesa dal punto di vista cibernetico facendo in modo che accanto alle modifiche normative e all’implementazione delle norme, sia nazionali che europee, ci sia anche un lavoro per far crescere la resilienza cibernetica nel Paese che passi anche attraverso ls sensibilizzazione dei cittadini, delle aziende e delle pubbliche amministrazioni”, ha aggiunto.Rivendicazione hacker russi è plausibile? “È in corso di approfondimento, lo stanno facendo i nostri organismi, non posso sbilanciarmi da questo punto di vista. Credo sia doveroso da parte nostra fare tutte le valutazioni del caso, perché il tema dell’attribuzione degli attacchi è sempre un tema molto complicato in ambito cibernetico”, ha affermato.