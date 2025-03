Hamilton vince la Sprint Race a Shanghai, pole a Piastri

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Il britannico della Ferrari domina sulla pista di Shanghai e batte Oscar Piastri (McLaren), 2^ a 6″889, e Max Verstappen (Red Bull), 3^ a 9″804. Ottime indicazioni sul passo gara della Ferrari, che conquista la prima Sprint Race della sua storia.

“Oggi mi sentivo alla grande in pista. A Melbourne è stata dura e penso che molti abbiano sottovalutato quanto sia difficile adattarsi a una nuova macchina. E’ stato fantastico venire qui a Shanghai e sentirmi subito bene in macchina” le parole di Lewis Hamilton dopo la vittoria. “Sono partito bene e sono riuscito a gestire bene le gomme. Non sento la pressione di dover vincere. Dobbiamo fare un passo alla volta e continuare a spingere mantenendo la calma”, conclude il sette volte campione del mondo.

Charles Leclerc in crescita negli ultimi giri, ma non riesce ad andare oltre il quinto posto a 12″190. Ai piedi del podio George Russell (Mercedes), 4^ a 11″592. A punti anche Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 6^, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 7^, e un Lando Norris sottotono, 8^. Il britannico della McLaren conserva la testa della classifica piloti (26 punti) su Verstappen (24).

Nella qualifica della mattina, invece, è stata la McLaren di Piastri a conquistare la pole position, con il suo 1:30.703 – nuovo record della pista – che consente all’australiano di mettersi davanti alla Mercedes di Russell e all’altra McLaren di Norris. Solo terza fila per le due Ferrari, con Hamilton e Leclerc rispettivamente in quinta e sesta posizione sulla griglia di partenza.

