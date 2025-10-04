Il ritorno di Ricky Martin con la riedizione di “A Medio Vivir”

Milano, 4 ott. (askanews) – È uscito l’attesissimo singolo “A Medio Vivir”, uno dei brani più iconici della superstar portoricana e icona internazionale Ricky Martin, qui in una nuova e intensa versione in collaborazione con Carín León, una delle voci più importanti della scena musicale messicana! Il singolo è accompagnato dal video ufficiale disponibile alla pagina YouTube dell’artista.

Senza tradire l’essenza che ha reso il brano originale un classico intramontabile della musica latin, questa nuova versione di “A Medio Vivir” acquista una veste attuale e moderna, impreziosita da una produzione raffinata firmata da Casta e Andrés Saavedra. Insieme, Ricky Martin e Carín Leòn restituiscono tutta l’intensità emotiva del testo scritto dal cantautore venezuelano Franco De Vita: un racconto profondo di dolore, solitudine e delle cicatrici lasciate dalla fine di un grande amore.

Il singolo è accompagnato dal video musicale ufficiale, diretto da Carlos Pérez, direttore creativo di Elastic People, che firma un’opera visivamente potente e dal taglio cinematografico. Ricco di simbolismi e metafore visive, il video esalta le intense interpretazioni dei due artisti, dando vita a un racconto poetico e suggestivo, che esplora i temi della separazione e della speranza.

Il singolo segna anche l’inizio di un nuovo capitolo musicale per Ricky Martin, che si prepara a riprendere il suo acclamato tour internazionale “Ricky Martin Live”. Il tour ripartirà con due date sold-out alla Claro Arena in Cile, il 4 e 5 ottobre, per poi proseguire in Australia, Europa, Messico, Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti, con date ancora in aggiornamento.

Inoltre, il mese scorso Ricky Martin è stato premiato con il primo storico “Latin Icon Award” durante gli MTV Video Music Awards 2025. Per celebrare il prestigioso riconoscimento, Ricky ha infiammato il palco con una performance medley travolgente dei suoi più grandi successi, facendo ballare e cantare tutto il pubblico presente! Confermandosi una leggenda vivente e ambasciatore della cultura latin a livello globale, che continua a influenzare e lasciare il segno nel mondo della musica, dell’arte e dell’intrattenimento.