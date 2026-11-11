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‘Il Tavolo di Che Tempo che Fa’, le anticipazioni di stasera: Costacurta e Venier ospiti

| 11 Novembre 2026 13:02 | 0 commenti

‘Il Tavolo di Che Tempo che Fa’, le anticipazioni di stasera: Costacurta e Venier ospiti

AdnKronos
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(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 11 novembre, in diretta dalle ore 21:15 sul Nove e in streaming su discovery+, torna ‘Il Tavolo di Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio. 

Tra gli ospiti della quinta puntata, Alessandro Costacurta, tra i più grandi difensori della storia del calcio italiano e terzo giocatore per numero di presenze nella storia del Milan, con cui ha vinto 7 scudetti, 5 Champions League, 4 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa Italia e 5 Supercoppe Italiane. Arisa, protagonista in tv nella nuova edizione di ‘The Voice Senior’. Francesco Piccolo e la direttrice dell’HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea. Tito Boeri.  

E ancora: Mara Venier; Giovanni Esposito; Nino Frassica; Simona Ventura; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Orietta Berti; Paolo Rossi; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Ubaldo Pantani; Signora Coriandoli; Diego Abatantuono. 

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