In auto con la pistola pronta a sparare, arrestato un uomo nel reggino

| 1 Settembre 2025 11:18 | 0 commenti

Italpress, Calabria Italpress
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un’arma clandestina pronta a sparare è stata trovata a bordo di un’auto. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno della vettura i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizioni sono state sequestrate. L’uomo, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Panzera”, plesso di Arghillà.

-Foto screenshot video Carabinieri-
(ITALPRESS).

