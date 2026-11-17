Genova, 17 nov. (askanews) – Confronto internazionale e strategie di sviluppo per un comparto che in Italia vale 224,9 miliardi di euro, pari all’11,4% del PIL nazionale. Sono i temi al centro di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show, il primo summit biennale dedicato all’economia del mare, inaugurato a Genova al Padiglione Blu – Jean Nouvel, al Waterfront di Levante. Promosso da Blue Media, società del Gruppo MSC, l’appuntamento riunisce fino a giovedì 19 novembre armatori, operatori portuali e logistici, istituzioni, centri di ricerca, industria, energia e finanza.”Penso che sia importante per Genova, per la Liguria e per l’Italia creare un sistema, quello che noi tutti ormai conosciamo come Blue Economy, per parlare di un’industria che chiaramente è vitale per il costo della vita e per l’impatto che ha sulla quotidianità di tutti noi. Ormai sappiamo che le merci si muovono al 90-95% via mare, alimentando una filiera importante che va dalle infrastrutture ai porti, dalle costruzioni alla logistica e alla distribuzione. Bisogna quindi trovare una piattaforma comune per riunirsi, capire quali sono le difficoltà, discuterle, affrontarle e poi declinarle anche sul piano politico: è importante che Roma capisca il valore di questa economia, ma soprattutto che l’Europa si renda conto che il mare è vitale per l’Europa stessa e per la sua economia” ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Presidente Blue Media.Ad aprire i lavori la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro, con la conduzione del direttore del Secolo XIX Andrea Castanini alla presenza dei vertici delle principali associazioni di categoria, del mondo industriale e delle istituzioni locali. “Ricordatevi che via terra non potete raggiungere tutte le terre del mondo, mentre via mare sì. Gli antichi l’avevano scoperto subito e anche noi ce ne rendiamo conto abbastanza bene: in Liguria lo sappiamo bene, mentre in genere si tende a dare i trasporti via mare per scontati, quando invece non lo sono per niente. Se chiudessimo tutti i porti, in 15 giorni il mondo, le fabbriche e tutto il resto si fermerebbero. Ha quindi un’importanza incredibile: in Liguria abbiamo almeno 200.000 occupati legati alla Blue Economy e oltre il 50% della produzione di yacht sopra i 40 metri viene realizzata qui, rendendoci leader mondiali” ha aggiunto Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria.I lavori delle quattro giornate si concentrano su tre grandi temi: shipping, porti e logistica; turismo costiero e marittimo; e le leve trasversali per la crescita del settore.”Qui siamo ovviamente a un evento grandioso, con ospiti provenienti da tutto il mondo che vengono anche per conoscere la città. Devo ringraziare il BEST anche per questo motivo, perché è un modo per attrarre interesse su Genova che, in questo momento, è sempre più al centro della scena nazionale e internazionale; eventi come questo servono ovviamente anche allo sviluppo economico e ad attrarre investimenti. La Blue Economy coinvolge tutti i tipi di figure, dalla dirigenza super specializzata fino agli operai qualificati che possono, attraverso un impiego in questo settore, avere una vita di soddisfazioni e costruire il proprio presente e il proprio futuro a Genova. In questo senso la Scuola delle Professioni del Mare sarà importantissima per attrarre giovani che vogliono imparare un mestiere e portare avanti la tradizione del Made in Italy nella nautica e nel navale” ha concluso Silvia Salis, Sindaca di Genova.A completare il programma della prima giornata, l’inaugurazione della mostra “Mediterraneo, il mare, il lavoro, l’uomo” di Giuseppe Rivaroli, a cura di Federlogistica.