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Incidente sulla Pontina, 7 feriti: traffico in tilt in direzione Roma

| 7 Ottobre 2026 14:04 | 0 commenti

Incidente sulla Pontina, 7 feriti: traffico in tilt in direzione Roma

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(Adnkronos) – Un incidente è avvenuto questa mattina sulla statale 148 Pontina, al km 28,900, a Pomezia, in direzione Roma, nel tratto compreso tra Castel Romano e Pontina Vecchia. Cinque i veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, sette i feriti, nessuno in pericolo di vita. Sul posto le squadre Anas e Polizia Locale per la gestione della viabilità. 

Pesanti sono infatti le ripercussioni sul traffico. Ci sarebbero fino a 12 chilometri di coda sia in direzione Roma che in direzione Latina. La strada – che era stata chiusa subito dopo l’incidente – è stata riaperta poco dopo le 10 ma restano forti rallentamenti. 

Ci sarebbe un salto di carreggiata, ma la dinamica è ancora da accertare, tra la direzione sud e nord all’origine dell’incidente avvenuto questa mattina sulla statale 148 Pontina.  

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