Inzaghi “In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto”

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato Simone Inzaghi il grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d’Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all’allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello scudetto del 1970. Il tecnico dell’Inter ha trionfato come miglior allenatore della Serie A 2023/24. “La nostra rosa è all’altezza per competere su ogni fronte, poi abbiamo una società forte con dirigenti capaci – le dichiarazioni a margine di Inzaghi -. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate e vorranno contendere all’Inter il campionato. La pressione ce l’abbiamo tutti. Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose, cercheremo di fare del nostro meglio”. Dominanti la scorsa stagione, tanto da aver chiuso il campionato al primo posto con 19 punti di vantaggio sul Milan secondo classificato (titolo nazionale numero 20 che è valso la seconda stella sulla maglia), i nerazzurri hanno raccolto in questo inizio di stagione 14 punti in 7 giornate di Serie A e si trovano al momento a due lunghezze dal Napoli capolista. In Champions League, invece, l’Inter ha pareggiato a Manchester 0-0 contro il City e ha poi spazzato via la Stella Rossa a San Siro con un perentorio 4-0. “Vincere è sempre difficile, ma lo è ancora di più confermarsi. Noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando bene” ha aggiunto Inzaghi. Senza sbilanciarsi troppo, il tecnico piacentino ha risposto anche alla domanda sulle condizioni di Marcus Thuram, uscito malconcio dalla sfida vinta 3-2 contro il Torino (in cui ha realizzato una tripletta) a causa della brutta entrata sulla caviglia destra che è costata l’espulsione a Guillermo Maripàn. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni. “Un pò di apprensione c’è – ha detto Inzaghi -, ma sembra che Marcus stia meglio”. In chiusura una riflessione sulla classe arbitrale, ancora una volta sotto la lente di ingrandimento di tifosi e addetti ai lavori dopo una giornata di Serie A ricca di polemiche ed episodi dubbi: “Gli arbitri? Dobbiamo tutti quanti aiutarli, tanti episodi non sono semplici da giudicare”.

