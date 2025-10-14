Italia-Palestina, a Roma la prima partita che boicotta Italia-Israele

Roma, 14 ott. (askanews) – È in programma oggi martedì 14 ottobre alle 20.45 a Piazzale Ostiense a Roma, la prima partita del “Campionato dei diritti umani” tra Italia e Palestina, promossa dal Global Movement To Gaza con Movimento Studenti Palestinesi in Italia, API, GPI, UDAP e Comunità Palestinese in Italia.

Un evento pubblico – spiegano gli organizzatori – che vuole affidare allo sport il compito di chiedere libertà e autodeterminazione per la Palestina e il pieno rispetto dei diritti umani, in concomitanza con la gara di Udine tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che gli organizzatori invitano a boicottare.

A scendere in campo per la selezione italiana saranno Kento (rapper e scrittore), Piotta (rapper e produttore), Michele Riondino (attore e regista), Anna Foglietta (attrice), Paola Turci (cantautrice), Andrea Colamedici (filosofo, cofondatore di Tlon) e Maura Gancitano (filosofa, cofondatrice di Tlon), che giocheranno in amichevole una rappresentanza di ragazze e ragazzi palestinesi. La partita vuole riaffermare – spiegano gli organizzatori – che i diritti umani non sono negoziabili e che ogni campo può diventare spazio di solidarietà e nonviolenza.

L’evento è aperto al pubblico e tutti sono invitati ad assistere al match e sostenere, pacificamente, la richiesta di una Palestina libera. Gli organizzatori chiedono di avere un comportamento rispettoso e nonviolento e di attenersi alle indicazioni di sicurezza. È consigliato l’arrivo per le 20 per agevolare l’accesso; sono consentite foto e brevi riprese. Brevi interventi dal campo precederanno il fischio d’inizio.