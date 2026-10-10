“Junkie Musik” il nuovo album del producer e dj TY1

Milano, 10 ott. (askanews) – Si intitola “Junkie Musik” il nuovo album di TY1, tra i più riconosciuti e affermati producer e dj della scena hip hop italiana, da sempre protagonista di un percorso musicale che unisce ricerca, tecnica e contaminazione. Il disco già disponibile su tutte le piattaforme digitali per Thaurus in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

Annunciato attraverso un trailer sui social, “Junkie Musik” continua a raccontare il rapporto viscerale di TY1 con la musica, insieme alla sua necessità di ascoltare, cercare, campionare e produrre. Un’attitudine che porta avanti da sempre e che in questo nuovo progetto torna a essere il punto di partenza.

Il percorso di TY1 comincia giovanissimo, all’interno della scena hip hop italiana, e attraversa oltre tre decenni di musica, collaborazioni e sperimentazione. Si afferma come dj e producer lavorando con alcuni dei protagonisti più importanti del rap italiano e sviluppando un linguaggio personale, capace di muoversi tra hip hop, elettronica e contaminazioni diverse, senza perdere il legame con la cultura da cui è partito.

Con “Junkie Musik”, TY1 costruisce un universo sonoro attraversato da alcune delle voci più rappresentative della scena italiana contemporanea: Noyz Narcos, Guè, Rrari Dal Tacco, Kid Yugi, Marracash, Rkomi, Nerissima Serpe, Ernia, Sayf, Frah Quintale, Gemitaiz, Joshua, Promessa, Macello, G.Mineiro, Ele A, 18K, Rasty Kilo, Flaco G, Caneda, YD Frost, Ivanbi, Kay Carter, JeFlako, R3versal, SKT, Freshmüla. Il disco mette in dialogo generazioni, attitudini e linguaggi differenti, mantenendo sempre al centro la visione di TY1.

Un percorso che era già stato anticipato da “SQUALO 2”, realizzata insieme a Guè e Nerissima Serpe, traccia che chiude la tracklist. Il risultato è un album in cui le diverse personalità degli artisti entrano nell’universo di TY1 e si confrontano con il suo modo di intendere il suono. Una scelta che riflette la sua identità di producer e dj: accogliere stimoli diversi, contaminarli e ricondurli a un linguaggio personale.

Al centro del progetto c’è ancora una volta il suo lato dj: “Junkie Musik” è un disco potente – pensato anche per essere suonato dal vivo e nei club – e attraversato da influenze diverse: hip hop, afro-music, rage, trap, baile funk, phonk e bass music.

È proprio dal rapporto quotidiano e viscerale con la musica che nasce il titolo “Junkie Musik”: TY1 si nutre di suoni come fosse junk food. Un bisogno costante, una vera dipendenza dall’ascolto. Ma il titolo racconta anche il modo in cui oggi consumiamo la musica: velocemente, attraverso skip continui e un flusso di nuove uscite che rende sempre più difficile fermarsi ad ascoltare davvero un album. “Junkie Musik” nasce, in questo senso, quasi in controtendenza. Dietro ogni traccia c’è un lavoro lungo e stratificato: idee sviluppate nel tempo, suoni ricercati, produzioni ripensate e influenze sedimentate negli anni.