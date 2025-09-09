Kia torna all’IAA di Monaco con la sua gamma di veicoli elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Kia torna al salone IAA Mobility di Monaco, ribadendo il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile e rafforzando la propria presenza nel mercato europeo dei veicoli elettrici, sempre più in rapida espansione. Lo IAA Mobility 2025, che si terrà fino al 14 settembre a Monaco, è riconosciuto come il più grande salone al mondo dedicato alla mobilità. Kia coglierà questa occasione per presentare la sua gamma di veicoli elettrici in un’esposizione all’aperto a partire dal 9 settembre, sottolineando il proprio impegno verso l’elettrificazione. Con il tema “Windows of Inspiration”, Kia presenterà per la prima volta al pubblico europeo la sua gamma completa di veicoli elettrici. L’esposizione comprenderà il Concept EV2, Kia EV3, Kia EV4, Kia EV5, la Nuova EV6 GT, Kia EV9 GT e Kia PV5. I visitatori potranno anche provare in test drive Kia EV3, la Nuova EV6, la Nuova EV6 GT e Kia EV9. Insieme, questi modelli dimostrano la strategia di Kia di rendere la mobilità elettrica accessibile a più segmenti e stili di vita.

Una delle protagoniste dell’esposizione è la Kia EV5, che rappresenta un significativo passo avanti nella mobilità elettrica nel segmento dei C-SUV, la categoria di veicoli più grande e in più rapida espansione in Europa. Kia EV5, 100% elettrica, il cui lancio in Europa è previsto entro la fine del 2025, combina il robusto design dei SUV con funzionalità pratiche e tecnologia avanzata. Tra le caratteristiche principali figurano un’autonomia stimata fino a 530 km, una capacità di ricarica rapida in 30 minuti, la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) e una capacità di traino fino a 1.200 kg in Europa, sottolineando il costante impegno di Kia nel migliorare l’accessibilità e la versatilità dei veicoli elettrici per i consumatori.

Allo stand Kia si aggiunge il Concept EV2, un crossover compatto del segmento B-SUV che incarna la visione di Kia per l’innovazione nei veicoli elettrici. Dopo le apparizioni al Kia EV Day e alla Milano Design Week, è ora disponibile al pubblico per la prima volta allo IAA. Progettato per ispirare con uno spirito di avventura, combina un’estetica audace con luci diurne verticali e l’illuminazione “Star Map” tipica di Kia. Pensato per gli stili di vita urbani frenetici e riflettendo la direzione stilistica lungimirante di Kia, il Concept EV2 anticipa un modello di produzione che sarà lanciato il prossimo anno.

Kia EV3 porta l’innovazione all’avanguardia di Kia EV9 – ammiraglia del brand – a un pubblico più ampio, stabilendo nuovi standard nel segmento dei SUV elettrici compatti. Kia EV3 vanta un esterno audace e all’avanguardia e un interno innovativo e pratico che massimizza lo spazio, la funzionalità e il comfort. Ha un’autonomia leader nel segmento fino a 605 km e può ricaricarsi dal 10 all’80% in 31 minuti, offrendo un’impressionante comodità di utilizzo. Anche la EV4 Hatchback sarà esposta in modalità statica, ampliando la scelta dei consumatori nel segmento C elettrificato. Kia EV4 offre un’autonomia fino a 625 km (WLTP) e dispone di una funzione di ricarica rapida che consente di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in soli 31 minuti. I riflettori saranno puntati anche sulla Nuova EV6 GT, il veicolo elettrico più dinamico mai realizzato da Kia. Con una potenza di 650 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, la Nuova Kia EV6 GT coniuga prestazioni sportive e praticità nell’uso quotidiano, sottolineando la capacità di Kia di integrare perfettamente elettrificazione e prestazioni.

Sarà presente anche la Kia EV9 GT, il SUV più potente mai prodotto da Kia con i suoi 508 cavalli di potenza, che offre un’autonomia fino a 510 km. La potenza aggiuntiva è supportata dalle sospensioni a controllo elettronico (ECS) che garantiscono un eccellente comfort di marcia e stabilità di guida grazie al controllo ottimale delle sospensioni. Sportiva ed esclusiva, EV9 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

Infine, l’innovativo Kia PV5 segna l’ingresso del marchio nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Destinato a ridefinire la mobilità elettrica flessibile, utilizza un’architettura modulare unica che consente fino a 16 varianti diverse. Questa versatilità permette a Kia PV5 di adattarsi perfettamente sia alle applicazioni commerciali che al trasporto passeggeri, sottolineando l’ambizione di Kia di espandersi in nuovi ecosistemi di mobilità. Kia PV5 sarà presentato all’IAA nella versione Passenger, con una versione familiare equipaggiata per cinque posti.

