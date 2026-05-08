La Presidente del Parlamento Europeo Metsola in visita alla Piaggio

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – si è tenuta questa mattina la visita ufficiale della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, allo stabilimento Piaggio di Pontedera. La Presidente è stata accolta e accompagnata sulle linee di produzione di Vespa dal Presidente esecutivo del Gruppo Piaggio, Matteo Colaninno, e dall’Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Michele Colaninno. “Per noi è un grande onore essere qui in Piaggio. Non è solamente un simbolo italiano di eccellenza ma è l’emblema di quello che si può fare in una compagnia che è all’avanguardia dell’innovazione. Nel Parlamento europeo, io, in qualità di Presidente, sto lavorando con i miei colleghi per semplificare le nostre regole. Dobbiamo darvi più accesso e più flessibilità perchè in questo mondo, che è pieno di sfide anche economiche, abbiamo bisogno di proteggere le nostre compagnie italiane, le nostre compagnie sia le più grandi sia le meno grandi, perchè abbiano la possibilità di essere competitivi, innovativi e possano attrarre investimenti anche esteri” ha dichiarato la Presidente Metsola.

Foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).