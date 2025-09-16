X
16 Settembre 2025

Le elezioni Regionali in Campania si terranno il 23 e il 24 novembre

NAPOLI (ITALPRESS) – Le elezioni regionali in Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. La conferma arriva dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del suo libro, La Sfida, al Circolo del tennis di Napoli. “Tra qualche giorno – ha specificato – uscirà contemporaneamente il decreto della Campania, del Veneto e della Puglia, le tre regioni che andranno al voto il 23″.

