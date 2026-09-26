Lega, Salvini: da 30 anni celebrano il nostro funerale ma siamo qua

Roma, 26 set. (askanews) – “È da 30 anni che celebrano il funerale della Lega, e invece siamo ancora qua. Solo nell’ultima settimana abbiamo ottenuto vittorie importanti come l’approvazione di un nostro emendamento per l’abolizione del canone Rai, mentre in Cdm abbiamo ottenuto lo stop al blocco dei diesel Euro 5, il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burqa e niqab a scuola. Niente male, per un partito che deve sempre lottare contro tutto e contro tutti. E poi proseguono le battaglie su autonomia, sicurezza, flat tax e pensioni. Questo dimostra che se lavoriamo anziché fare polemiche sui giornali, i risultati arrivano”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal quotidiano La Verità.

Salvini glissa nella risposta alla domanda sul possibile ingresso dell’ex presidente del Veneto, Luca Zaia, nella nuova squadra di vertice che sarà varata in occasione del congresso straordinario del Carroccio: “La Lega – rivendica il vicepremier – ha una squadra di amministratori straordinaria, di cui vado orgoglioso. Il congresso serve proprio a confrontarci e decidere insieme quale Lega costruire per i prossimi anni. Mi interessa mettere insieme le persone migliori e valorizzare amministratori e territori. Come per Milano, dove abbiamo lanciato la candidatura Silvia Sardone, miglior sindaco per la città. Come ho detto a Pontida, voglio unità, non divisioni”.