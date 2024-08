Logista, al via campagna per il corretto smaltimento delle e-cig esauste

ROMA (ITALPRESS) – Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita, lancia oggi una campagna nazionale di sensibilizzazione per promuovere il corretto smaltimento delle sigarette elettroniche giunte a fine ciclo di vita. Il tema viene affrontato in modo diretto e informativo, a valle di un’approfondita analisi del settore. Il concept si concretizza infatti in un claim dal registro informale – Dove vanno? – e la risposta al consumatore finale si concretizza in un caratteristico contenitore: risoluzione pratica di un problema quotidiano. Alla scelta cromatica è affidato il richiamo alla sostenibilità ambientale.

Obiettivo della campagna è contribuire concretamente a “un più elevato livello di protezione dell’ambiente mediante una gestione più efficace del ritiro, della raccolta, del trasporto, del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni generati da riscaldatori di tabacco, sigarette elettroniche e relativi componenti” come descritto nell’Accordo di Programma che Logista ha siglato lo scorso settembre con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) assieme alla Federazione Italiana Tabaccai e il Centro di Coordinamento RAEE. L’Accordo ha sancito la nascita di RECYCLE-CIG, il circuito organizzato per la raccolta, il recupero e il riciclo delle e-cig esauste, esteso a livello nazionale nel corso del 2024 raccogliendo l’adesione, ad oggi, di ben 30.000 tabaccherie in tutto il Paese.

Questa prima wave di comunicazione è supportata da una pianificazione media che traguarderà la fine dell’anno attraverso una campagna stampa che sarà declinata su quotidiani, magazine generalisti e stampa di settore. Saranno inoltre attivati numerosi touchpoint coerenti con il target come social media, radio, cinema, piattaforme streaming, merchandising e una “squadra” composta da 10 influencer di rilievo nel panorama digital nazionale.

L’hub dei diversi lanci sarà la landing page di progetto, che verrà man mano arricchita con approfondimenti, testimonianze, nuovi tool e un costante aggiornamento sull’andamento della raccolta.

I consumatori possono, grazie a RECYCLE-CIG, conferire in modo semplice e comodo le sigarette elettroniche esauste, veri e propri RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), presso la propria tabaccheria di fiducia – un esponenziale ampliamento dei punti di raccolta rispetto al passato – indipendentemente dall’acquisto di nuovi prodotti, grazie all’innovativa formula “uno contro zero”.

I punti vendita aderenti all’iniziativa sono facilmente individuabili attraverso la mappa interattiva sul sito logista.it e attraverso l’App Logista per te, dove sono disponibili anche informazioni aggiuntive come giornate e orari di apertura.

“Abbiamo deciso di investire in questa importante campagna perchè è fondamentale far crescere la consapevolezza dei consumatori finali riguardo al corretto smaltimento delle sigarette elettroniche una volta giunte a fine ciclo di vita – commenta Federico Rella, Vicepresidente e Direttore Corporate Affairs, Logista Italia -. La sostenibilità permea tutte le attività di Logista, soprattutto attraverso iniziative di reverse logistics che sono perfettamente integrate nel business model aziendale, come il riutilizzo degli imballaggi con cui vengono effettuate le consegne ai clienti e, naturalmente, il neonato RECYCLE-CIG. Quante volte nel fare la raccolta differenziata, nelle nostre case, ci chiediamo dove vada gettato questo o quell’altro rifiuto…Perchè non chiedersi “Dove vanno le sigarette elettroniche usate o guaste?” La risposta è semplice: in tabaccheria, nei contenitori RECYCLE-CIG! Questo progetto rappresenta un passo avanti verso un modello di economia circolare e fornisce un supporto concreto all’intera filiera”.

