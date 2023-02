Lombardia, Fontana “E’ la vittoria di una squadra coesa”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che il risultato sia stato abbastanza chiaro, ha ribadito la scelta dei cittadini lombardi a favore della mia persona, ma soprattutto a favore della proposta del centrodestra”. Così Attilio Fontana, riconfermato alla presidenza della Lombardia per il centrodestra, dagli esiti – ancora provvisori – degli scrutini elettorali, in conferenza stampa oggi pomeriggio a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale.

“Voglio sottolineare come si è trattato di una vittoria di squadra che è stata portata in maniera coesa, con grande determinazione, una vittoria che è andata a toccare tutti i territori e tutti i componenti di questa Regione – ha continuato Fontana – E’ una vittoria che ha sottolineato la concretezza dell’attività che abbiamo portato avanti in questi anni. Sono molto soddisfatto del fatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di essere in grado di affrontare anche momenti estremamente difficili”. “Qualche valutazione va fatta sull’astensionismo, si è sempre parlato di questo problema, ma si è fatto molto poco”, ha poi aggiunto Fontana, sottolineando che “da questa legislatura, almeno da parte mia, ci dovrà essere una particolare attenzione per cercare di capire perchè questo fenomeno si verifichi, bisogna cercare di coinvolgere ancora di più i cittadini nelle scelte che dovranno essere fatte, bisognerà favorire la partecipazione”.

“Faremo una opposizione combattiva e propositiva”. A dirlo il candidato del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle alle regionali lombarde Pierfrancesco Majorino ringraziando il suo comitato riunito all’Ostello Bello Grande di Milano. “Vi ho sentito davvero vicini in questa corsa contro il tempo – ha aggiunto – Due mesi non sono un tempo adeguatamente lungo in Regione Lombardia ma non dobbiamo cercare scorciatoie organizzative, il consenso della destra è profondo e di tutto questo discuteremo”.

“Penso che nei prossimi i giorni sarà importante rivedere le diverse liste per capire il peso del voto civico. Sono convinta che ci sia spazio per ricostruire una proposta politica nuova e che dalla Lombardia partirà questa proposta”. Lo ha dichiarato la candidata alle elezioni regionali in Lombardia Letizia Moratti commentando i risultati della consultazione elettorale.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).