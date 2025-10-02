X
M.O., Meloni a sindacati: sciopero per questioni italiane

| 2 Ottobre 2025 10:30 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 2 ott. (askanews) – Lo sciopero generale indetto dai sindacati per domani “c’entra poco con la questione palestinese e molto con le questioni italiane. Ce lo spiegano gli stessi sindacati: mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perchè weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del vertice di Copenaghen.

Melon ha ricordato i palestinesi evacuati e gli aiuti inviati, “con le risorse del popolo italiane che affronterà nei prossimi giorni molti disagi”.

