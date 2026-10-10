Maltempo sull’Italia, bomba d’acqua nel Reggino. Frana a Mergellina: evacuati tre appartamenti

(Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia. Oggi, sabato 10 ottobre, è allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Situazione critica nel Reggino con frane, voragini e auto trascinate dall’acqua. Tre appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, a Napoli.

Piogge e temporali diffusi hanno caratterizzato la nottata in tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona del basso Ionio. Una frana si registra sulla Ss 106 Jonica a Melito Porto Salvo: il cedimento ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza e la conseguente chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, del tratto di strada interessato. Sempre a Melito Porto Salvo, si segnalano tratti di strada crollati, asfalto spezzato, voragini, fango, detriti e auto trascinate per metri dalla furia dell’acqua.

Alcune macchine, infatti, sono finite in mezzo ai detriti, altre risultano coinvolte nei cedimenti della sede stradale. Inoltre, alcuni abitanti risulterebbero isolati dal resto del paese e senza energia elettrica. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco e volontario impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Secondo una prima stima provvisoria, a Melito Porto Salvo sarebbero caduti circa 170 mm di pioggia dalla mezzanotte. Anche altre località del Reggino ionico hanno registrato accumuli importanti: Bovalino 117 mm, Staiti 107 mm e Locri 100 mm. La situazione è tenuta sotto stretto monitoraggio dalle autorità locali. A Melito Porto Salvo, sindaco e Protezione civile hanno rivolto l’appello alla cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e a non lasciare le proprie abitazioni se non per ragioni di stretta necessità.

Prosegue l’impegno dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo che sta interessando la Campania: 150 gli interventi già portati a termine dalle squadre, concentrati prevalentemente su allagamenti, danni d’acqua e dissesti statici.

Nella sera di venerdì, a causa delle intense precipitazioni, una frana in via Fedro, nella zona di Mergellina, ha reso necessaria l’evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana. In prefettura è stata convocata ieri sera una nuova riunione del Centro coordinamento Soccorsi, convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, per fare il punto sugli effetti delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio metropolitano.

Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione nel territorio di Castellammare di Stabia, dove si è verificata la caduta di massi sulla strada statale 145 sorrentina, all’uscita della galleria di Pozzano, in direzione Vico Equense. In seguito a questo episodio sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli uffici tecnici comunali, che hanno provveduto alla rimozione dei massi e alla messa in sicurezza dell’area interessata. In seguito alle verifiche effettuate, i Vigili del fuoco hanno evidenziato l’opportunità di mantenere, in via precauzionale, la circolazione a senso unico alternato, in considerazione dello stato di allerta meteo di colore arancione, prorogato fino alle 15 di oggi. Ed effettueranno inoltre un ulteriore sopralluogo tecnico per verificare le condizioni dell’intero costone circostante e valutare la possibilità di procedere alla completa riapertura della strada in condizioni di sicurezza. Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato che l’allerta meteo di colore arancione è stata prorogata fino alle 15.

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha emanato ieri in tarda serata un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a tutela dell’incolumità pubblica, nella giornata di oggi a causa delle previsioni di precipitazioni temporalesche. La sezione di protezione civile della Regione Puglia ha emanato un’allerta meteo arancione in tutto il Salento per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con validità dalla mezzanotte scorsa e per 24 ore. Oltre ai rovesci di forte intensità, sono previste forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

E’ stata disposta l’attivazione del Centro operativo comunale e sono state adottate misure precauzionali di chiusura di alcune aree e strutture comunali. Le piogge hanno colpito stanotte molte zone di Bari e provincia. A causa del maltempo, delle raffiche di vento e delle piogge intense in tutta la polizia locale del Comune capoluogo sconsiglia il transito da ogni sottopasso della città e chiede di prestare particolare attenzione per allagamenti di garage seminterrati, cantine e locali posti sotto il livello stradale. I cittadini vengono invitati a ridurre al minimo o evitare gli spostamenti in auto. La criticità tende verso “l’allerta rossa”, spiega la polizia locale.

In seguito al bollettino meteorologico diramato dalla Protezione civile regionale, che prevede per oggi un livello di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Riposto (Catania) Davide Vasta ha disposto, con ordinanza, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la chiusura del cimitero comunale, degli impianti sportivi e dei parchi urbani. Il provvedimento è stato adottato “a scopo precauzionale, per tutelare l’incolumità pubblica in considerazione delle condizioni meteorologiche previste”. “L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti non essenziali, a evitare la sosta in prossimità di corsi d’acqua e nelle aree esposte al rischio di allagamenti e a prestare la massima attenzione durante la guida. Si raccomanda, inoltre, di non parcheggiare i veicoli sotto alberi o in prossimità di strutture che potrebbero risultare instabili a causa del maltempo”, si legge in una nota.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, saranno oggi nelle zone del Trapanese colpite ieri dalla tromba d’aria. Il sopralluogo dalle 11, iniziando dall’istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, devastato dalla violenza di questo evento meteo straordinario. Il presidente Schifani e l’assessore Turano visiteranno poi le aree con edifici abitativi e attività produttive che hanno subito perdite maggiori. “Sarà l’occasione per fare una prima stima dei danni ed essere vicini alla popolazione e alla comunità scolastica”.