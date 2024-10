Manovra, Conte: Schillaci batti pugni per tagli, serve cura da cavallo

Roma, 16 ott. (askanews) – “Per la sanità il governo non si rende conto che abbiamo bisogno di una cura da cavallo, di un piano straordinario, non possiamo restare inchidoati allo 6,2, 6,3 milioni. I ministri e la premier sono mai entrati in un pronto soccorso? Tutti i medici e gli infermieri sono sul piede di guerra e noi con loro. Ci sono 4,5 milioni di cittadini italiani che riunciano alle cure, 2,5 rinunciano per motivi economici”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte commentando i contenuti della manovra e poi rivolgendosi al titolare della Sanità aggiunge: “Ministro Schillaci sei un tecnico, se non ti danno i finanziamenti, devi battere i pugni, devi farti valere, e se del caso metti sul tavolo le dimissioni”.