Massini (Aia): “Arbitro visto come nemico, pene esemplari per gli aggressori”

(Adnkronos) –

“L’Aia è ramificata su tutto il territorio nazionale, è un presidio di legalità dello sport. Nelle sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri i nostri ragazzi crescono, coordinati da quelli che sono i comitati regionali. L’arbitro tante volte viene visto come un nemico, perché forse il calcio è lo sport dove si calpestano i diritti della società, dove vengono alcune volte questi ragazzi brutalmente aggrediti e bisognerebbe vergognarsi di tali azioni, perché sono atti delinquenziali che meriterebbero semplicemente delle pene esemplari e che vengano anche scontate negli istituti penitenziari”. Sono le parole di Francesco Massini, presidente dell’Aia nel corso del convegno “Palestra di legalità” promosso da Università LUMSA e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport. Massini infine ha sottolineato che “chi si permette di toccare un ragazzo, che in quel momento sta svolgendo il ruolo deputato a rispetto delle regole, non capisce nulla di sport, e dovrebbe vivere in un’altra società”.

“Commissariamento Aia? In questo momento onestamente no. L’ho temuto fortemente nel passato, ma oggi non credo a un’ipotesi di commissariamento per l’Aia, mi sembra assolutamente presto e non la vedo proprio. Oggi c’è un presidente democraticamente eletto e l’indignazione che ho sentito da parte dell’associazione tutta trasmette ancora più forte a questa presidenza il senso per andare avanti con ancora più determinazione”, ha aggiunto Massini in merito all’ipotesi di un commissariamento dopo il ricorso sulle presunte irregolarità nel procedimento elettivo dell’Aia. Massini, poi, sottolinea come “siamo sereni, io non mi fermo davanti a niente e nessuno”.

“L’Aia in questo senso ha bisogno di serenità, ciascuno di noi può far valere i propri diritti. Poi ci sono le siedi competenti che devono valutare. Io vado dritto avanti per la mia strada. Ho informato e parlato con il commissario straordinario della Federcalcio e con altri consiglieri federali”, ha aggiunto Massini che infine, traccia un primo bilancio sull’operato della classe arbitrale definendosi “molto soddisfatto. Ho la fortuna di avere dei grandi allenatori, come si definisce Daniele Orsato, i ragazzi li ho visti estremamente sereni e con la voglia di fare bene. È chiaro che l’errore non lo elimineremo mai, è assolutamente impossibile, ma questo non ci deve creare problemi o preoccupazioni”.