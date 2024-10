Matteo Normanni nuovo Department Manager Marketing & Racing di Yamaha

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – Matteo Normanni a partire dal primo novembre è il nuovo Marketing Manager del business PTW (Powered Two-Wheeler) di Yamaha Motor. Classe 1992, Normanni ha conseguito la laurea magistrale in Marketing, Consumi e Comunicazione all’Università IULM di Milano. Dopo una prima esperienza in un’agenzia specializzata in digital marketing, è approdato in Yamaha quasi 6 anni fa come Digital Specialist, avviando una carriera di successo che lo ha portato a crescere professionalmente all’interno dell’azienda, sino ad arrivare a ricoprire questo nuovo ruolo di grande responsabilità.

Normanni guiderà un team di 7 persone, coordinando le attività di marketing per il segmento PTW a partire dal prossimo novembre. Questa nomina si inserisce nel quadro di una strategia di valorizzazione delle risorse interne, volta a promuovere lo sviluppo dei talenti per un futuro dinamico e innovativo.

“Dopo anni di esperienza all’interno del nostro team marketing, sono convinto che Matteo possa esprimere al meglio il proprio talento in questo nuovo ruolo e che saprà affrontare con competenza e grande responsabilità tutte le numerose sfide che si presenteranno, in un mercato estremamente dinamico e in costante evoluzione. Personalmente, è davvero motivo di grande orgoglio vedere crescere le risorse interne e, attraverso un percorso specifico, portarle a ricoprire posizioni manageriali così importanti” ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia.

