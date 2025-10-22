Meloni: Italia in Ue forte di una stabilità politica rara

1 minuto per la lettura
Roma, 22 ott. (askanews) – “Il Consiglio europeo del 23 e 24
ottobre si terrà ancora una volta in un frangente internazionale
estremamente complesso. L’Italia si presenta a questo
appuntamento al compimento del terzo anno di questo Governo,
forte di una stabilità politica rara nella sua storia
repubblicana, di un ritrovato protagonismo internazionale che le
viene riconosciuto da tutti e di indicatori economici e
finanziari solidi che la rendono apprezzata dagli analisti e
attrattiva per gli investitori”. Lo ha detto la presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato prima del Consiglio europeo.
