Milano-Cortina, l’Italia hockey perde con la Svizzer: eliminata

Roma, 17 feb. (askanews) – Si conclude il torneo olimpico della nazionale italiana di Hockey. Gli azzurri perdono 3-0 contro la Svizzera nei playoff del torneo maschile e salutano quindi l’Olimpiade, nonostante un’ottima prova contro gli elvetici. Il Blue Team chiude così il torneo con quattro sconfitte in altrettante partite: 5-2 con la Svezia, 3-2 con la Slovacchia, 11-0 con la Finlandia e, appunto, 3-0 con la Svizzera. Solo con la Finlandia, affamata di gol per salvaguardare la propria differenza reti, è stato un flop. Per il resto tre ko, ma sempre a testa alta.