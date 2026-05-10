Motogp, tripletta Aprilia: Martin trionfa, poi Bezzecchi e Ogura

Roma, 10 mag. (askanews) – Giornata storica per Aprilia nel Gran Premio di Francia della MotoGP a Circuit Bugatti. Jorge Martin domina anche la gara lunga dopo il successo nella Sprint e guida una clamorosa tripletta della casa di Noale davanti a Marco Bezzecchi e al sorprendente Ai Ogura. Un risultato senza precedenti per Aprilia, che monopolizza per la prima volta nella sua storia il podio della classe regina.

Per Jorge Martin è la nona vittoria in top class, la seconda a Le Mans e soprattutto il ritorno al successo dopo 588 giorni dall’ultimo trionfo ottenuto a Mandalika nel 2024. Lo spagnolo costruisce la sua rimonta nella seconda metà di gara, aumentando progressivamente il ritmo fino ad agganciare e superare Bezzecchi a tre giri dalla conclusione. Negli ultimi passaggi Martin allunga con decisione e taglia il traguardo in solitaria, rilanciandosi anche nella corsa iridata: ora è a un solo punto dal compagno di marca.

Grande protagonista anche Marco Bezzecchi, autore di una gara in testa sin dalla partenza. L’italiano scatta perfettamente allo spegnimento dei semafori e prende subito il comando, riuscendo a contenere per gran parte della corsa la pressione di Pedro Acosta e Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati sembrava in grado di giocarsi la vittoria dopo aver superato Acosta e consolidato il secondo posto, ma al sedicesimo giro arriva la svolta della gara: Bagnaia perde l’anteriore e finisce nella ghiaia, dicendo addio al podio e alla possibilità di conquistare punti pesanti.

La caduta di Pecco apre definitivamente la strada alla festa Aprilia. Martin accelera, supera prima Acosta e poi va a prendere Bezzecchi, mentre alle loro spalle sale il rookie giapponese Ai Ogura, autore di una prova straordinaria culminata con il terzo posto. Ai piedi del podio chiude Fabio Di Giannantonio davanti ad Acosta e al beniamino di casa Fabio Quartararo.

Gara complicata e ricca di ritiri a Le Mans: oltre a Bagnaia finiscono a terra Alex Marquez, Joan Mir, Brad Binder e Diogo Moreira. Intanto dal paddock arriva anche la notizia dell’operazione sostenuta a Madrid da Marc Marquez: intervento riuscito alla spalla e al piede dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare il weekend francese.