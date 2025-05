Napoli-Cagliari, la città in attesa inizia a scaldarsi

Napoli, 23 mag. (askanews) – Da un lato il silenzio irreale

dell’attesa e dall’altro il caos e il fermento: è quanto si sta

vivendo in queste ore a Napoli e provincia aspettando il fischio

d’inizio della partita con il Cagliari allo stadio Maradona. Un

match calcistico che potrebbe regalare, scaramanzia permettendo,

il quarto scudetto alla squadra azzurra.

In città ci sono file ovunque: alle stazioni della metropolitana,

a quelle delle funicolari, agli ingressi per accedere alla

struttura sportiva di Fuorigrotta, nelle piazze dove sono stati

allestiti i maxischermi. Solo nella città partenopea sono tre i

punti di aggregazione allestiti per poter seguire la partita in

compagnia: in piazza del Plebiscito, in piazza Giovanni Paolo II

nel quartiere Scampia e a piazza Mercato.

Un fiume azzurro sta attraversando, trasversalmente, la città

partenopea: ovunque bandiere, maglie azzurre, fischietti e

sciarpe. Persone di ogni età si stanno affrettando per

raggiungere casa oppure i locali dove è in programma la visione

dell’evento sportivo dell’anno. Chi esce dagli uffici o dai

negozi, molti dei quali hanno anticipato la chiusura delle

saracinesche, si trova travolto da migliaia di tifosi, ma anche

da turisti e curiosi che sono arrivati in città per ammirare la

festa e per far parte del folclore. Uno studio di Confesercenti

Campania ha calcolato che, in caso di scudetto, a Napoli sono

attesi 500mila visitatori per un giro complessivo d’affari

stimato in 230 milioni di euro.

Da giorni hotel, B&B e case vacanze sono stati presi d’assalto e

anche i prezzi delle stanze sono lievitati non solo nelle zone

del centro, ma anche nelle periferie e in provincia. Sold out

anche in molti ristoranti.

E mentre c’è chi continua, esorcizzando, a non metterci il cuore

e a non fare pronostici, la città si sta scaldando anche con i

cori. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, soprattutto a ridosso

del murales dedicato a Maradona, si odono canti e si cerca già di

ballare. Una calca che, nonostante manchino ancora alcune ore

dall’avvio della partita, sta aumentando un po ovunque.

Non capita, ma se capita…