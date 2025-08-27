Napoli, lotta alla contraffazione e alla sicurezza alimentare: controlli dei Carabinieri

NAPOLI (ITALPRESS) – Lotta alla contraffazione attorno a piazza Garibaldi, a Napoli. Intensificati i controlli dei carabinieri nelle attività commerciali. I militari della compagnia Stella, insieme al personale dell’Asl, hanno eseguito accertamenti nell’area che circonda la stazione centrale. Denunciato per contraffazione un 19enne, sorpreso con 200 capi di abbigliamento con marchi falsificati.

Sospeso uno chalet in corso Garibaldi per carenze igienico sanitarie. Per la titolare di una pizzeria, una sanzione di 1.000 euro per le svariate irregolarità rilevate. In un panificio a due passi da piazza Garibaldi sequestrati 25 chili di prodotti e rilevate carenze igieniche. Nel bilancio anche una denuncia per evasione e una per guida senza patente. Per il capitolo circolazione stradale sono 8 i veicoli sequestrati.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-