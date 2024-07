Nasce il gruppo dei Patrioti, terza forza nel Parlamento Europeo

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – E’ stato costituito il gruppo dei Patrioti per l’Europa, ufficialmente terza forza nel Parlamento Ue, dopo Ppe e S&D. Il gruppo dei Patrioti per l’Europa è composto da partiti di 12 Paesi. Nello specifico: Rassemblement National (Francia): 30 componenti; Fidesz and Christian Democratic Peoplès Party (Ungheria): 11; Lega (Italia): 8; ANO (Repubblica Ceca): 7; Oath and Motorists (Repubblica Ceca): 2; FPO (Austria): 6; PVV (Netherlands): 6; VOX (Spagna): 6; Vlaams Belang (Flanders, Belgium): 3; Chega (Portugal): 2; Danish Peoplès Party (Danimarca): 1; Voice of Reason (Grecia): 1; Latvia First (Lettonia): 1.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).