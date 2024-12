Nato, Rutte: ieri “chiaro accordo sul tavolo”, priorità a Ucraina

Milano, 4 dic. (askanews) – “C’è un bisogno specifico sulle infrastrutture energetiche, perché ciò che la Russia sta cercando di fare è trasformare l’inverno in un’arma, di nuovo in questa sua lotta contro l’Ucraina: è stato discusso ieri sera”. Così il segretario generale della Nato Mark Rutte. “Come sapete, nel mondo, non abbiamo abbondanza di fornitura di sistemi di difesa aerea, quindi significa che devi sempre assicurarti di dare la priorità. Ma c’è stato un chiaro accordo sul tavolo ieri sera che aiutare l’Ucraina, in particolare con questa infrastruttura, deve essere una priorità. E sono fiducioso che gli alleati seguiranno nei prossimi giorni e settimane per assicurarsi che tutto ciò che possono fornire all’Ucraina sarà fornito” ha aggiunto Rutte mentre entra nel secondo giorno la ministeriale Nato a Bruxelles. Ieri i ministri degli Esteri dei Paesi alleati si sono anche incontrati nel Consiglio NATO-Ucraina con il ministro ucraino Andrii Sybiha e il nuovo Alto rappresentante dell’UE Kaja Kallas.

Il Segretario generale Mark Rutte ha sottolineato come l’Ucraina abbia resistito all’aggressione russa, notando che “la situazione sul campo di battaglia è difficile e dobbiamo fare tutto il possibile per far arrivare più aiuti militari in Ucraina”.

Oggi i ministri degli Esteri della Nato affronteranno le azioni ostili della Russia anche nei paesi NATO, tra cui atti di sabotaggio, attacchi informatici e ricatti energetici.

Nell’anticipare l’incontro durante una conferenza stampa, il Segretario generale Mark Rutte ha affermato che “nessuna di queste azioni ci impedirà di sostenere l’Ucraina o di rafforzare le nostre difese”.