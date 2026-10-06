Nautica, Formenti (Confindustria): “140mila visitatori a Genova, siamo il più grande Salone al mondo”

(Adnkronos) – “Crescere sulla crescita non è affatto facile, ma mettere a segno un +11,2% e sfiorare i 140mila visitatori in sei giorni è un risultato che nessun altro salone al mondo può vantare. A questo punto possiamo dirlo senza tema di smentita: siamo il più grande salone nautico al mondo. I riscontri positivi arrivano diretti dagli operatori di tutti i comparti: dalla piccola nautica alla vela — che ha registrato un +28% nei catamarani e multiscafi — fino ai superyacht, dove sono stati conclusi e siglati contratti decisivi avviati nelle tappe di Cannes e Montecarlo, confermando la bontà della scelta strategica delle nostre date. Segnali eccellenti giungono anche dal settore accessori e componentistica. Per il futuro e verso l’edizione 2027, già fissata dal 30 settembre al 5 ottobre, lavoreremo per perfezionare l’integrazione con le nuove strutture del Waterfront di Levante, dal Palasport all’area ex Tensostruttura, la cui rimozione ha regalato una continuità visiva unica sul mare. C’è inoltre un impegno forte da parte della sindaca Salis e delle partecipate per la manutenzione delle infrastrutture. La vera svolta all’orizzonte sarà la nuova darsena pensata da Renzo Piano nell’ambito della nuova diga foranea: accoglierà barche fino a 100-120 metri, creando un polo di refitting e di offerta nautica senza eguali al mondo”. Lo ha dichiarato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, intervenendo nel corso della conferenza stampa di chiusura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, la kermesse leader mondiale del settore svoltasi presso il nuovo Waterfront di Levante fino al 6 ottobre sotto l’emblema e il pay-off ‘We are made of sea’.