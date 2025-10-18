X
Nazionale, Del Piero “Bel segnale dagli azzurri, ma ora non bisogna fermarsi” / Video

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non possiamo sapere dove arriverà questa Nazionale, noi da tifosi abbiamo due sogni, il primo è quello di andare ai Mondiali e il secondo è di dare tantissimo in circostanze particolari. Penso che Gattuso e tutti i giocatori abbiano dato un bel segnale, ma sanno benissimo che questo è un percorso che non può fermarsi qui”. Così Alex Del Piero, in risposta ad una domanda dell’Italpress, in occasione dell’evento per il 50esimo anniversario della Niaf a Washington.

